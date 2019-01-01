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Club Tarhan Serenity Hotel

Aydın’ın popüler tatil beldelerinden biri olan Didim’de denize sıfır konumuyla dikkat çeken Club Tarhan Beach, eşsiz bir tatil deneyimi yaşamak isteyen misafirlerini bekliyor.

Tesisin odalarında; kasa, klima, saç kurutma makinesi, LCD TV, minibar ve balkon gibi olanaklar yer alıyor.

Tesisin ana restoranında ve barlarında yiyecek ve içecek alternatifleri ile tatilinize lezzet katabilirsiniz.

Tesiste bulunan fitness salonu, hamam, masaj uygulamaları, gibi hizmetler sayesinde tatilde tazelenip dinlenebilirsiniz.

Animasyon ve aktivite ekibi ile eğlenceli bir tatil geçirme imkanı bulabilirsiniz.

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Tarhan Serenity Otelimizde 2022'de yenilikler sizleri bekliyor. Erken rezervasyon fırsatlarımızı kaçırmayınız. BİZ SİZİ ARAYALIM

İPTAL HAKKI

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