Club Tarhan Serenity Hotel

Aydın’ın popüler tatil beldelerinden biri olan Didim’de denize sıfır konumuyla dikkat çeken Club Tarhan Beach, eşsiz bir tatil deneyimi yaşamak isteyen misafirlerini bekliyor.

Tesisin odalarında; kasa, klima, saç kurutma makinesi, LCD TV, minibar ve balkon gibi olanaklar yer alıyor.

Tesisin ana restoranında ve barlarında yiyecek ve içecek alternatifleri ile tatilinize lezzet katabilirsiniz.

Tesiste bulunan fitness salonu, hamam, masaj uygulamaları, gibi hizmetler sayesinde tatilde tazelenip dinlenebilirsiniz.

Animasyon ve aktivite ekibi ile eğlenceli bir tatil geçirme imkanı bulabilirsiniz.